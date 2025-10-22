Pioggia di ferro dal cielo | l’Australia cattura un frammento di missione spaziale

Un enigmatico residuo di missione spaziale, largo quanto un barile e ancora rovente, ha sfondato l’isolamento del deserto di Pilbara, in Australia occidentale, sabato scorso. L’Agenzia Spaziale Australiana (ASA) ha annunciato la scoperta, identificandolo come probabile serbatoio di carburante da un razzo lanciato in orbita, scatenando un’indagine internazionale per tracciarne l’origine e scongiurare pericoli futuri. I minatori, intenti a percorrere una pista sterrata remota, hanno avvistato l’oggetto carbonizzato tra la polvere rossa: un cilindro metallico, deformato dal calore estremo del rientro atmosferico, che fumava come un relitto di un falò cosmico. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

