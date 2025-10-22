Piogge intense e vento forte scatta l' allerta gialla

Pordenonetoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piogge intense e vento forte in arrivo su tutta la Regione. L'annuncio arriva dalla Protezione civile che ha appena diramato un nuovo bollettino dichiarando l'allerta gialla in Friuli Venezia Giulia. Da quanto si apprende nel corso della serata di giovedì arriverà un marcato e veloce fronte. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

