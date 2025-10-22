Piogge intense e vento forte scatta l' allerta gialla

Piogge intense e vento forte in arrivo su tutta la Regione. L'annuncio arriva dalla Protezione civile che ha appena diramato un nuovo bollettino dichiarando l'allerta gialla in Friuli Venezia Giulia. Da quanto si apprende nel corso della serata di giovedì arriverà un marcato e veloce fronte. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Tg2. . Ondata di #maltempo sull'#Italia previste #piogge intense e forte vento. Allerta arancione in #Toscana, gialla in altre 4 regioni. Scuole chiuse nel pisano e nel livornese. Al #Tg2Rai ore 13,00 #22ottobre - facebook.com Vai su Facebook

Piogge intense e temporali oggi interesseranno gran parte del Centro-Sud. E da domani anche il Nord. Scuole chiuse in Toscana. Vediamo quali sono. - X Vai su X

Piogge intense e vento forte in arrivo, diramata l'allerta meteo gialla - La Protezione civile ha diramato un'allerta meteo gialla dalle 15 di giovedì 23 ottobre alle 7 venerdì 24 ottobre a causa delle piogge intense e il forte vento attesi nelle prossime ore su tutta la ... Si legge su rainews.it

Forte maltempo giovedì 23 ottobre: rischio di piogge intense e nubifragi, attenzione anche al vento - Un'intensa perturbazione investirà l'Italia domani: si conferma una fase di forte maltempo, con rischio di nubifragi e raffiche di burrasca. Lo riporta meteo.it

Trieste, in arrivo piogge, mareggiate e vento forte: scatta l’allerta meteo gialla - Trieste sarà interessata da un peggioramento delle condizioni meteo con piogge intense, temporali e forti raffiche di vento di Scirocco, come segnalato dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giuli ... Scrive triestecafe.it