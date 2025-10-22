Pio Esposito sta brillando con la maglia dell’Inter Il suo momento e i traguardi da lui raggiunti in questo avvio di stagione

Inter News 24 Pio Esposito continua a stupire: gol, maturità e futuro da protagonista per il classe 2005 dell’Inter, che sta sorprendendo tutti in questa stagione. La formazione nerazzurra può sorridere guardando al futuro. Tra le note più liete della stagione c’è sicuramente Pio Esposito, attaccante classe 2005, che continua a sorprendere per personalità e crescita costante. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il giovane centravanti ha messo insieme un 2025 straordinario: ha segnato in Serie A, in campionato, con la Nazionale maggiore e ora anche in Champions League, dove ha trovato la prima rete europea nel successo contro l’Union Saint-Gilloise. 🔗 Leggi su Internews24.com

