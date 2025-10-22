Pio Esposito Inter l’attaccante va dritto come un treno! L’impeto con l’Union SG e la reazione agli errori | mentre i tifosi delle squadre rivali ironizzano lui…

Inter News 24 Pio Esposito Inter, l’attaccante va dritto come un treno! L’impeto con l’Union SG e la reazione agli errori: l’analisi della Gazzetta dello Sport. “Pio Esposito living his dream”. Potrebbe essere questo il titolo della serie tv sulla sua carriera, un susseguirsi impressionante di prime volte. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il percorso del giovane attaccante dell’Inter è una scalata continua. Dal debutto tra i grandi nel Mondiale per Club a giugno, al primo gol contro il River Plate, passando per l’esordio in Serie A, la prima chiamata in Nazionale maggiore con Gennaro Gattuso, la prima da titolare in Champions League ad Amsterdam, il primo sigillo in campionato a Cagliari (contro il fratello Sebastiano) e la prima rete in azzurro in Estonia. 🔗 Leggi su Internews24.com

