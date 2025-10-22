Pio Esposito Inter l’attaccante va dritto come un treno! L’impeto con l’Union SG e la reazione agli errori | mentre i tifosi delle squadre rivali ironizzano lui…

Internews24.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Pio Esposito Inter, l’attaccante va dritto come un treno! L’impeto con l’Union SG e la reazione agli errori: l’analisi della Gazzetta dello Sport. “Pio Esposito living his dream”. Potrebbe essere questo il titolo della serie tv sulla sua carriera, un susseguirsi impressionante di prime volte. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il percorso del giovane attaccante dell’Inter è una scalata continua. Dal debutto tra i grandi nel Mondiale per Club a giugno, al primo gol contro il River Plate, passando per l’esordio in Serie A, la prima chiamata in Nazionale maggiore con Gennaro Gattuso, la prima da titolare in Champions League ad Amsterdam, il primo sigillo in campionato a Cagliari (contro il fratello Sebastiano) e la prima rete in azzurro in Estonia. 🔗 Leggi su Internews24.com

pio esposito inter l8217attaccante va dritto come un treno l8217impeto con l8217union sg e la reazione agli errori mentre i tifosi delle squadre rivali ironizzano lui8230

© Internews24.com - Pio Esposito Inter, l’attaccante va dritto come un treno! L’impeto con l’Union SG e la reazione agli errori: mentre i tifosi delle squadre rivali ironizzano, lui…

Argomenti simili trattati di recente

pio esposito inter l8217attaccantePio Esposito, scambio da 50MLN in Serie A: la decisione dell’Inter - Il bomber si è sbloccato anche in Nazionale, con una decisione presa ora dall'Inter. Come scrive calciotoday.it

pio esposito inter l8217attaccanteInter, primo goal in Champions League per Pio Esposito: a segno contro l'Union SG - 0 a Cagliari e la prima gioia con la maglia della Nazionale, il goal del momentaneo 3- Si legge su msn.com

pio esposito inter l8217attaccanteInter, che novità per Pio Esposito! Continua a stupire, ora è ufficiale - Novità importanti per Pio Esposito: dopo la convocazione in nazionale, arriva anche il riconoscimento prestigioso per il talento nerazzurro. spaziointer.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pio Esposito Inter L8217attaccante