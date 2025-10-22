Pio Esposito Inter il segreto dietro al suo gol contro l’Union SG | quella frase detta da Chivu per tranquillizzarlo

Inter News 24 Pio Esposito Inter, il segreto dietro al suo gol contro l’Union SG: la frase detta da Chivu per tranquillizzarlo per l’errore fatto prima. Una notte da record, l’ennesima in questo avvio di stagione scintillante. La vittoria per 4-0 sul campo dell’Union Saint-Gilloise non regala all’Inter solo tre punti d’oro per la classifica di Champions League, ma consegna a Cristian Chivu un posto nella storia del club. Come sottolineato da Sky Sport, la Beneamata centra la terza vittoria su tre partite nella competizione, mantenendo la porta inviolata: mai, prima d’ora, la compagine milanese era partita così forte nella massima rassegna europea. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito Inter, il segreto dietro al suo gol contro l’Union SG: quella frase detta da Chivu per tranquillizzarlo

Leggi anche questi approfondimenti

Steven #Zhang celebra Pio #Esposito e l'#Inter ? - facebook.com Vai su Facebook

L'Inter soffre e poi dilaga: segnano Esposito e Lautaro, Saint-Gilloise schiantato 4-0 - X Vai su X

Retroscena Pio Esposito: non solo il Napoli, un’altra italiana ci ha provato in estate - Non è un segreto che l’attaccante dell’Inter, Francesco Pio Esposito, sia stato molto richiesto durante l’ultima sessione estiva di mercato. Riporta tuttonapoli.net

Inter, Pio Esposito nella storia della Champions League: è il sesto italiano più giovane di sempre a segnare un goal - Gilloise, inserisce il suo nome in una particolare classifica Pio Esposito non si ferma più e, grazie alla rete con cui ha messo il sigillo ... Lo riporta msn.com

L'Inter di Chivu ha trovato il segreto del suo attacco - Nessuno si sarebbe aspettato una partenza del genere dopo i cambiamenti: i due giovani, Pio Esposito e Bonny, si sono integrati benissimo e lo si capisce non solo per il fatto che l'Inter abbia il ... Scrive sport.sky.it