Pio Esposito Inter il gol in Champions vale un record | è entrato in questa classifica

Inter News 24 Pio Esposito Inter, le ultime sull’attaccante nerazzurro dopo il grande inizio di stagione tra Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Pio Esposito continua a stupire e, con la rete siglata nella larga vittoria dell’ Inter per 4-0 contro l’ Union Saint-Gilloise nella terza giornata della fase a gironi di Champions League, si è fatto un posto in una speciale classifica. A soli 20 anni, 3 mesi e 23 giorni, l’attaccante nerazzurro è entrato nella top 10 dei marcatori italiani più giovani della massima competizione europea. Un traguardo che evidenzia non solo la sua precoce maturità calcistica, ma anche la fiducia che Cristian Chivu sta riponendo in lui, con il giovane centravanti che si sta imponendo sempre più come una delle promesse della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

