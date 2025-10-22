Pio Esposito Inter il gol in Champions vale un record | è entrato in questa classifica

Inter News 24 Pio Esposito Inter, le ultime sull’attaccante nerazzurro dopo il grande inizio di stagione tra Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Pio Esposito continua a stupire e, con la rete siglata nella larga vittoria dell’ Inter per 4-0 contro l’ Union Saint-Gilloise nella terza giornata della fase a gironi di Champions League, si è fatto un posto in una speciale classifica. A soli 20 anni, 3 mesi e 23 giorni, l’attaccante nerazzurro è entrato nella top 10 dei marcatori italiani più giovani della massima competizione europea. Un traguardo che evidenzia non solo la sua precoce maturità calcistica, ma anche la fiducia che Cristian Chivu sta riponendo in lui, con il giovane centravanti che si sta imponendo sempre più come una delle promesse della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito Inter, il gol in Champions vale un record: è entrato in questa classifica

Argomenti simili trattati di recente

Steven #Zhang celebra Pio #Esposito e l'#Inter ? - facebook.com Vai su Facebook

76’ GOOOOOOOOOAAAAAAAAAAALLL FRANCESCO PIO ESPOSITO UNION SG 0-4 INTER - X Vai su X

Union SG-Inter 0-4, gol e highlights. Reti di Dumfries, Lautaro, Calhanoglu e Pio Esposito - Reti di Dumfries, Lautaro, Calhanoglu e Pio Esposito ... Si legge su sport.sky.it

Inter, Pio Esposito nella storia della Champions League: è il sesto italiano più giovane di sempre a segnare un goal - Gilloise, inserisce il suo nome in una particolare classifica Pio Esposito non si ferma più e, grazie alla rete con cui ha messo il sigillo ... Scrive msn.com

Inter, Pio Esposito segna il primo gol in Champions League e si commuove: la ricostruzione - Grande emozione per Pio Esposito dopo il primo gol in Champions League: l'attaccante dell'Inter abbraccia Bonny e si commuove ... Si legge su gianlucadimarzio.com