Pio Esposito escluso dalla rosa dell’Inter | arriva la goccia che fa traboccare il vaso | Già finito il sogno

Pio Esposito escluso dalla rosa dell’Inter: arriva la goccia che fa traboccare il vaso Già finito il sogno"> Pio Esposito è uno degli attaccanti più in rampa di lancio nel calcio italiano. Questa scelta francamente sorprende. Pio Esposito sta vivendo un avvio promettente all’Inter, impressionando sia la dirigenza che i tifosi per la sua determinazione e qualità tecnica. Il giovane attaccante ha subito dimostrato di poter fare la differenza in allenamento e nelle prime apparizioni ufficiali. La sua capacità di interpretare il gioco, unita a una visione tattica notevole per l’età, gli ha permesso di guadagnarsi fiducia e minuti sul campo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Pio Esposito escluso dalla rosa dell’Inter: arriva la goccia che fa traboccare il vaso | Già finito il sogno

Scopri altri approfondimenti

Sambiase Under 17: poker al Sersale Vittoria casalinga per i giallorossi di mister Cullice: 4 reti segnate, le firme sono di Mannella, Piccolo, Esposito e Rachetta. SAMBIASE: Todaro, Gigliotti (Murone, 32’ st), Conidi, Foniciello, Esposito (Scalzo, 31’ st), Milano, - facebook.com Vai su Facebook

Salerno, Sanità esplode il Caso Esposito esclusa dal reparto bufera al Ruggi https://artestv.it/salerno-sanita-esplode-il-caso-esposito-esclusa-dal-reparto-bufera-al-ruggi/… via @ArtesTV | Giornale - X Vai su X

PAZZESCO PIO ESPOSITO: è cambiata per sempre la sua VITA | Impossibile far finta di nulla - Pio Esposito si sta confermando come una pedina già importantissima per l’Inter: spunta un retroscena che ha segnato il suo percorso ... ternananews.it scrive

Da Bonny a Pio Esposito, così Lautaro e Thuram non sono più soli: i numeri dell'Inter di Chivu (miglior attacco della Serie A) - Pio Esposito, classe 2005, è il più giovane della rosa e in estate è stato messo alla prova durante il Mondiale per Club, proprio per valutarne lo spessore e la personalità, oltre che le qualità ... Scrive ilmessaggero.it

Pio Esposito, primo gol in Serie A contro il fratello Sebastiano. Chi è: età, altezza, stipendio, carriera, i fratelli calciatori, l'idolo - Nel post gara è stato anche protagonista di un siparietto con il fratello Sebastiano ... Come scrive ilmessaggero.it