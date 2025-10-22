Pinacoteca Nazionale di Bologna | due giorni dedicati al disegno

22 ott 2025

Sabato 25 e domenica 26 ottobre due appuntamenti dedicati al disegno alla Pinacoteca Nazionale di Bologna. Un fine settimana di iniziative dedicate alla mostra Il fascino discreto del disegno. La donazione di Alessandro Zachi alla Pinacoteca Nazionale di Bologna allestita in sala Clementina fino. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

