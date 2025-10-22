Pilar del Rio al Booktrailer nel nome di Saramago

Trailer per raccontare libri, ma non solo: la XIX edizione del Booktrailer Film Festival torna con Pilar del Río, moglie di José Saramago, premio Nobel per la letteratura nel 1998. Il progetto nato da una classe del liceo Calini di Brescia nel 2007, diventato nazionale nel 2010 ed europeo nel 2017, vedrà anche quest’anno giovani lettori cimentarsi con la realizzazione di trailer per presentare i libri. Grazie alla collaborazione di Casa della Memoria, il 28 ottobre, il festival si arricchirà della presentazione del libro “L’intuizione dell’isola. I giorni di José Saramago a Lanzarote”, di Pilar del Río, in programma in città il prossimo 28 ottobre da Librixia; il 27, al nuovo Eden, la proiezione del film “Cecità” per le scuole, con commento anche di del Río. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

