Pignoramenti rapidi per chi paga le bollette l' alt di Forza Italia | Non è urgente va ricalibrato
Dietrofront del centrodestra sui pignoramenti per chi non paga le bollette. Negli ultimi giorni un provvedimento firmato dalla Lega aveva creato accese polemiche sulle possibili conseguenze nell'immediato. Sull'onda del "malcontento diffuso" il disegno di legge all'esame del Senato è stato. 🔗 Leggi su Today.it
