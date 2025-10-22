Picchiata e vessata dal padre di Gregoraci | Combatto contro un cognome per lui non è cambiato nulla

L'ex compagna di Mario Gregoraci, Rosita Gentile, ha raccontato a Fanpage.it di averlo denunciato nel luglio del 2024 soltanto dopo che due passanti sono intervenuti per impedire un pestaggio. "Se ho taciuto per tutto questo tempo è perché gli volevo bene, ho sempre sperato che cambiasse. Dopo 12 anni ho detto basta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Picchiata e vessata dal padre di Gregoraci: “Combatto contro un cognome, per lui non è cambiato nulla” - it di averlo denunciato nel luglio del 2024 soltanto dopo che due passanti sono intervenuti per impedire un pestaggio. Si legge su fanpage.it

La denuncia di una fashion designer: «Insultata e picchiata 12 anni dal padre della Gregoraci. Ho anche perso un bambino» - Perché ha atteso così tanto tempo prima di denunciare? msn.com scrive

“Botte e insulti, mi costrinse a pulire il mio sangue”: il padre di Elisabetta Gregoraci denunciato dalla ex - La 56enne Rosita Gentile ha denunciato l'ex compagno, Mario Gregoraci, ora indagato per stalking e maltrattamenti ... Si legge su fanpage.it