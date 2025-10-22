Piazzale Segrino giardino intitolato a Margherita Belotti | l’omaggio di Milano alla partigiana e staffetta della Resistenza

Milano, 22 ottobre 2025 – Nel quartiere Isola è stata scoperta la targa che intitola il giardino di piazzale Segrino angolo via Lario a Margherita Belotti, partigiana della Resistenza conosciuta con il nome di battaglia “ Rina ”. Alla cerimonia hanno preso parte l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, il presidente di Anpi Milano Primo Minelli, la presidente del Municipio 9 Anita Pirovano, i familiari di Margherita Belotti e gli alunni della scuola “Confalonieri”, che hanno reso omaggio alla figura di una donna antifascista che, giovanissima, sceglie di impegnarsi per la libertà e la democrazia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Piazzale Segrino, giardino intitolato a Margherita Belotti: l’omaggio di Milano alla partigiana e staffetta della Resistenza

