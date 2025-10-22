E’ stata rinviato l’incontro, in programma ieri, tra gli esercenti di Piazza Viola e i residenti. Si è infatti rilevata la necessità di allargare prima il fronte dei commercianti coinvolti nel restyling della piazza a due passi dal Duomo di Ascoli e poi illustrare il tutto a chi ci vive. In effetti la proposta di pedonalizzare integralmente la piazza coinvolge anche le attività limitrofe che gravitano tra via Sacconi, Corso Mazzini, Largo Crivelli e Via Trieste, con alcuni esercenti che hanno già espresso il loro parere negativo come la Farmacia della dottoressa Patrizia Righetti, mentre il Laboratorio orafo ‘Coccia & Oddi’ sarebbe più dell’idea di una chiusura parziale, come suggerito anche dal sindaco Marco Fioravanti nell’incontro avuto la settimana scorsa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piazza Viola pedonale. Fabiani: "Ascoltateci"