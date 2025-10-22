Piazza Viola pedonale Fabiani | Ascoltateci
E’ stata rinviato l’incontro, in programma ieri, tra gli esercenti di Piazza Viola e i residenti. Si è infatti rilevata la necessità di allargare prima il fronte dei commercianti coinvolti nel restyling della piazza a due passi dal Duomo di Ascoli e poi illustrare il tutto a chi ci vive. In effetti la proposta di pedonalizzare integralmente la piazza coinvolge anche le attività limitrofe che gravitano tra via Sacconi, Corso Mazzini, Largo Crivelli e Via Trieste, con alcuni esercenti che hanno già espresso il loro parere negativo come la Farmacia della dottoressa Patrizia Righetti, mentre il Laboratorio orafo ‘Coccia & Oddi’ sarebbe più dell’idea di una chiusura parziale, come suggerito anche dal sindaco Marco Fioravanti nell’incontro avuto la settimana scorsa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Intervista a Viola Graziosi per il successo del debutto de ' con la regia di Graziano Piazza, andato in scena in apertura della Stagione Teatrale 2025/26 del Teatro Zambra di Ortona. #teatrodellacittà #ilraccontodellancella - facebook.com Vai su Facebook
Ascoli, al via la riqualificazione di piazza della Viola - X Vai su X
Piazza Viola pedonale. Oggi i commercianti incontrano i residenti:: "Un vantaggio per tutti" - Questa mattina gli esercenti di Piazza Viola incontreranno i residenti per discutere sulla possibile pedonalizzazione, dopo l’incontro avuto con il sindaco Marco Fioravanti. Come scrive msn.com
Restyling per piazza Viola. Cambia un altro cuore del centro:: "Ospiterà eventi ed iniziative" - Dopo la riqualificazione di piazza Arringo toccherà a quest’altra zona, ci saranno meno posti auto. Riporta msn.com
“Una strada o una piazza pedonale in ogni municipio per una domenica al mese”: l’iniziativa in arrivo a Genova - saranno pedonalizzati il tratto di via Rolando ancora aperto ai veicoli a Sampierdarena, e piazza ... Lo riporta ilsecoloxix.it