Piazza di spaccio con telecamere e vedette | due arresti
Una piazza di spaccio con tanto di telecamere e vedette esterne per monitorare l’eventuale arrivo di forze dell’ordine. E’ quanto scoperto dagli agenti del commissariato di Aversa in un monolocale di via Piave a Gricignano d’Aversa. Due le persone finite in manette: Antonio Fiore, di 51 anni, e. 🔗 Leggi su Casertanews.it
