Piantedosi sulla bomba contro Ranucci | È attacco a libertà di stampa ma dare la colpa al governo è offensivo | con noi minacce in calo
«Chi utilizza questo grave atto intimidatorio per adombrare una qualche responsabilità del governo offende la verità e le istituzioni, con scarso senso dello Stato», lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, facendo il punto sull’ attentato al giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci in un’informativa alla Camera dei Deputati. «Sarebbe auspicabile, a beneficio dell’intera collettività nazionale, che il tema della tutela della libertà di stampa, proprio per il suo ruolo fondante dei sistemi democratico-liberali, non scadesse a strumento di grossolana propaganda partitica ». 🔗 Leggi su Open.online
