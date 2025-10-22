Piantedosi sulla bomba contro Ranucci | È attacco a libertà di stampa ma dare la colpa al governo è offensivo | con noi minacce in calo

Open.online | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Chi utilizza questo grave atto intimidatorio per adombrare una qualche responsabilità del governo offende la verità e le istituzioni, con scarso senso dello Stato», lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, facendo il punto sull’ attentato al giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci in un’informativa alla Camera dei Deputati. «Sarebbe auspicabile, a beneficio dell’intera collettività nazionale, che il tema della tutela della libertà di stampa, proprio per il suo ruolo fondante dei sistemi democratico-liberali, non scadesse a strumento di grossolana propaganda partitica ». 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

piantedosi bomba contro ranucciPiantedosi: “Solidarietà a Ranucci, dopo la bomba rafforzata al massimo la protezione per il giornalista” - Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha tenuto alla Camera un'informativa urgente sull'attentato intimidatorio contro il giornalista Sigfrido Ranucci ... Riporta fanpage.it

piantedosi bomba contro ranucciPiantedosi: Grave attentato contro Ranucci, attacco alla libertà di stampa - (Agenzia Vista) “Ho immediatamente accolto l’invito a riferire sul gravissimo attentato posto in essere nei confronti del giornalista ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com

piantedosi bomba contro ranucciAttentato Ranucci, Piantedosi: "Attacco a libertà di stampa ma offensivo adombrare colpe del governo" - Il ministro condanna l’attacco e difende il governo: "Solidarietà a Ranucci, ma offensive le accuse all'esecutivo". Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Piantedosi Bomba Contro Ranucci