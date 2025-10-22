Piantedosi | Solidarietà a Ranucci dopo la bomba rafforzata al massimo la protezione per il giornalista
Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha tenuto alla Camera un'informativa urgente sull'attentato intimidatorio contro il giornalista Sigfrido Ranucci: "Ribadisco la ferma condanna per l'atto vigliacco e criminale che ha subito e che rappresenta un attacco non solo alla persona, ma alla libertà di stampa e ai valori fondamentali della nostra democrazia", ha detto il titolare del Viminale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
