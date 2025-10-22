Piantedosi alla sinistra | Fui io stesso a decidere la scorta per Ranucci Offensivo adombrare responsabilità del governo

Offensivo il solo adombrarlo. "Chi utilizza questo grave atto intimidatorio per adombrare una qualche responsabilità del Governo offende la verità e le istituzioni, con scarso senso dello Stato". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha esordito nell'informativa alla Camera sull'attentato nei confronti del giornalista. Un'informativa ricca di riferimenti e dati enunciati, non prima i avere espresso massima solidarietà al giornalista di Report e a i suoi familiari. Il Viminale onitora costantemente gli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti. "Anche per il tramite del Centro di coordinamento per le attività di monitoraggio, analisi e scambio permanente di informazioni al riguardo, da me personalmente presieduto.

