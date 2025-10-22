Piantedosi alla Camera | scontro tra FdI e Pd su Ranucci

L’attentato subito dal giornalista Sigfrido Ranucci è diventato tema di scontro tra la maggioranza e le opposizioni. È successo anche il 22 ottobre, quando il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è stato alla Camera per la sua informativa su quanto successo. Il titolare del Viminale ha parlato prima della protezione di Ranucci e ha assicurato che la sua tutela «è passata dal livello 4 a 3». Poi ha ribadito «la ferma condanna per l’atto vigliacco e criminale» contro il cronista. Un attacco definito «non solo alla persona, ma all’impianto democratico» del Paese. Piantedosi, però, ha voluto anche attaccare le opposizioni e ha affermato: «Utilizzare questo grave atto intimidatorio per adombrare una qualche responsabilità del governo offende la verità e le istituzioni, con scarso senso dello Stato». 🔗 Leggi su Lettera43.it

