Piano annuale delle attività | previsto l' esonero se si superano le ore di attività funzionali Modello
Il Piano annuale delle attività viene predisposto ai sensi dell'art.7, comma 2 lettera a, del D.Lgs. 2971994 e rappresenta il documento più importante per un insegnante. Si tratta di un calendario di incontri didattici che viene redatto dal Dirigente Scolastico ad inizio dell'anno scolastico e proposto al Collegio Docenti per una sua approvazione con apposita delibera.Piano annuale delle attività: il calendario ufficiale con tutte le date e gli orari di svolgimento degli incontri funzionali all'insegnamentoNel suddetto documento vengono elencate in ordine cronologico tutte le date e gli orari degli incontri annuali obbligatori, e che si attengono al contratto di lavoro dei docenti.
