Piacenza | imprese attive in leggero calo -0,2%

Resta sostanzialmente stabile il numero delle imprese piacentine.Alla fine del settembre scorso, infatti, le unità attive si sono attestate a 25.649 unità, vale a dire 43 in meno (lo 0,2%) rispetto al settembre 2024.La lievissima flessione connota il piacentino come una delle realtà più.

