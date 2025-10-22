Piacenza | imprese attive in leggero calo -0,2%
Resta sostanzialmente stabile il numero delle imprese piacentine.Alla fine del settembre scorso, infatti, le unità attive si sono attestate a 25.649 unità, vale a dire 43 in meno (lo 0,2%) rispetto al settembre 2024.La lievissima flessione connota il piacentino come una delle realtà più. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Argomenti simili trattati di recente
Mercoledì 22 ottobre 2025, presso il Laboratorio Aperto Piacenza si svolgerà il Job Day "Persone e Imprese: un incontro per costruire un futuro insieme", un evento organizzato dal Centro per l'Impiego di Piacenza in collaborazione con il Comune di Piacenza. Vai su Facebook
Costruzioni, un quarto delle imprese piacentine è in calo - Prevale la stabilità, ma un quarto delle imprese piacentine del comparto delle costruzioni ha registrato... - PiacenzaSera - X Vai su X
Piacenza: imprese attive in leggero calo (-0,2%) - Alla fine del settembre scorso, infatti, le unità attive si sono attestate a 25. Come scrive ilpiacenza.it
Imprese giovanili in calo - L'Ufficio studi della Camera di Commercio dell’Emilia rivela che a Reggio Emilia sono attive 4. Si legge su ilrestodelcarlino.it
La pandemia non arresta le imprese attive Nel 2021 più aziende nate che chiuse - Al 31 dicembre scorso risultano 36 mila 516 aziende operative, secondo i dati della Camera di commercio. Da ilrestodelcarlino.it