Piacenza accoglie Prendiamo fiato on the road | oltre 400 presenze per l’evento dedicato alla salute del respiro
Si chiude con un bilancio positivo la seconda edizione di “Prendiamo Fiato on the Road”, progetto nato per sensibilizzare la popolazione sulla salute respiratoria, promossa da Chiesi Italia. L’evento di Piacenza, patrocinato da Associazione Pazienti BPCO ETS, Associazione Respiriamo Insieme APS e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
