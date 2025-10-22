Pgt via libera tra le polemiche L’opposizione lascia l’aula | È povero di idee e contenuti

Via libero definitivo al nuovo Pgt di Limbiate con i soli voti della maggioranza di centrodestra e l’opposizione che decide di abbandonare l’aula. Pd, Movimento 5 stelle e Limbiate Solidale hanno diffuso un comunicato congiunto per spiegare i motivi di contrarietà al nuovo documento urbanistico. Secondo il Movimento 5 stelle "è stata chiara la volontà dell’amministrazione Romeo di ridurre al minimo il clima partecipativo. Non c’è stato nessun coinvolgimento dei cittadini". Per il gruppo Limbiate Solidale "era doveroso dare un segnale di forte dissenso alla maggioranza perché a tutte le proposte avanzate dalla Vas in poi non è mai stata data risposta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pgt, via libera tra le polemiche. L’opposizione lascia l’aula: "È povero di idee e contenuti"

