PGA Tour Molinari e Manassero nello Utah | Bank of Utah Championship dal 23 al 26 ottobre
Gli azzurri a caccia di punti preziosi per risalire la FedEx Cup e strappare la “carta” per il 2026. Nel field anche cinque top-50 mondiali e il campione in carica Matt McCarty. In palio ci sono un montepremi da 6 milioni di dollari (1.080.000 al vincitore) e soprattutto punti preziosi per mantenere la “carta” piena per il 2026. Dopo l’RSM Classic di novembre, i migliori 100 della classifica avranno la certezza di restare sul massimo circuito americano, mentre chi chiuderà tra il 101° e il 125° posto potrà contare solo su una carta parziale. In queste settimane, i giocatori oltre la 51ª posizione si sfidano anche per strappare l’accesso ai primi due “Signature Events” della prossima stagione. 🔗 Leggi su Sportface.it
