Petrolchimico incontro Comune-Regione per il rilancio economico tra energia e Zls

Una strategia di rilancio per il Polo industriale e tecnologico di Ferrara che punti alla tenuta e allo sviluppo economico del comparto della chimica, in un’ottica di innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. Valorizzando i progetti di efficientamento energetico già avviati dal. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Segui tutti gli aggiornamenti: https://www.ilsole24ore.com/art/ucraina-nuovo-attacco-kiev-complesso-petrolchimico-russo-oggi-incontro-lavrov-rubio-new-york-AHzW0ynC #Ucraina #Russia #guerra - facebook.com Vai su Facebook

Segui tutti gli aggiornamenti: https://ilsole24ore.com/art/ucraina-nuovo-attacco-kiev-complesso-petrolchimico-russo-oggi-incontro-lavrov-rubio-new-york-AHzW0ynC… #Ucraina #Russia #guerra - X Vai su X

Petrolchimico Siracusa: le preoccupazioni di Fim, Fiom e Uilm. Ugl: “il lavoro non è una pedina per scambi finanziari” - La UGL Chimici lancia un forte allarme sulla situazione della raffineria Isab di Priolo, al centro di una vicenda societaria che ha ormai superato i confini dell’incertezza per trasformarsi in una ... Si legge su siracusanews.it

Polo petrolchimico, le speranze e i dubbi sulla riconversione: "Garanzie da Regione e Governo" - Polo petrolchimico, le speranze e i dubbi sulla riconversione: "Garanzie da Regione e Governo" Dopo l'abbandono della chimica di base da parte di Eni Versalis, incontro promosso da Anci con ... Scrive rainews.it

Maracalagonis, incontro Comune-Regione sui terreni gravati dagli usi civici - In questo contesto si è tenuto un incontro fra la sindaca di Maracalagonias Francesca Fadda, l'assessore ... Si legge su unionesarda.it