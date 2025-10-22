Peste suina africana la provincia di Reggio Calabria verso la riduzione della zona di restrizione
Verso il ritorno alla normalità. Dopo gli approfondimenti svolti nel corso della sua ultima seduta, il Comitato permanente della Commissione europea per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi si appresterebbe a formalizzare adesso la riduzione delle zone di restrizione per la provincia. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
La Calabria “zona libera” dalla peste suina, Gallo: «Lavoro di squadra, si volta pagina» - CATANZARO – “Verso il ritorno alla normalità” è quanto fa sapere la Regione Calabria in merito alla notizia di ieri che la peste suina africana non sarebbe più presente in regione . Riporta quicosenza.it
Peste suina africana, il territorio reggino verso la riduzione della zona di restrizione - la riduzione delle zone di restrizione per la provincia di Reggio Calabria come fase finale della procedura di eradicazione della Peste ... Secondo ilmetropolitano.it
Bruxelles certifica eradicazione peste suina in Calabria - Il pronunciamento odierno, con voto unanime degli Stati membri dell’Unione Europea, certifica l’avvenuta eradicazione della Psa nel territorio ... Come scrive cacciapassione.com