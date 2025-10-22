Pestaggi e spray urticante in classe | Mancano personale e formazione Le scuole non siano lasciate sole
Da una parte, in un letto d’ospedale, c’è un ragazzino di 14 anni reduce da un delicato intervento al volto dopo essere stato pestato a sangue all’interno del Corni. Dall’altra, ci sono 39 studenti del Barozzi travolti lunedì da una nube di spray al peperoncino, vaporizzata all’interno dell’istituto. La sicurezza nelle scuole modenesi è a rischio: a sottolinearlo, invocando più personale Ata e investimenti educativi a fronte degli ultimi gravi episodi registrati in questi giorni, è la Uil Scuola Rua Modena che interviene stigmatizzando "l’ennesimo episodio di violenza": "Dopo la rissa tra studenti al Corni e i recenti fatti accaduti al Barozzi, è ormai chiaro che siamo davanti a una vera e propria emergenza educativa e di sicurezza ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
