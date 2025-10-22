Pestaggi e spray urticante in classe | Mancano personale e formazione Le scuole non siano lasciate sole

Ilrestodelcarlino.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da una parte, in un letto d’ospedale, c’è un ragazzino di 14 anni reduce da un delicato intervento al volto dopo essere stato pestato a sangue all’interno del Corni. Dall’altra, ci sono 39 studenti del Barozzi travolti lunedì da una nube di spray al peperoncino, vaporizzata all’interno dell’istituto. La sicurezza nelle scuole modenesi è a rischio: a sottolinearlo, invocando più personale Ata e investimenti educativi a fronte degli ultimi gravi episodi registrati in questi giorni, è la Uil Scuola Rua Modena che interviene stigmatizzando "l’ennesimo episodio di violenza": "Dopo la rissa tra studenti al Corni e i recenti fatti accaduti al Barozzi, è ormai chiaro che siamo davanti a una vera e propria emergenza educativa e di sicurezza ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

pestaggi e spray urticante in classe mancano personale e formazione le scuole non siano lasciate sole

© Ilrestodelcarlino.it - Pestaggi e spray urticante in classe: "Mancano personale e formazione . Le scuole non siano lasciate sole"

Altre letture consigliate

pestaggi spray urticante classePestaggi e spray urticante in classe: "Mancano personale e formazione . Le scuole non siano lasciate sole" - Vaccari (coordinatore regionale presidi Cisl): "Fenomeni difficili da prevenire, la so ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

pestaggi spray urticante classeSpray urticante alla scuola Podesti. L’istituto ha fatto denuncia contro ignoti. Si analizzano bomboletta e telecamere - Si contesta l’interruzione di pubblico servizio e si valuta una richiesta di risarcimento danni. msn.com scrive

pestaggi spray urticante classeModena, spray al peperoncino a scuola per saltare l'interrogazione: colpiti 39 studenti - Ancora spray urticante all’istituto tecnico Barozzi di viale Monte Kosica a Modena. Come scrive corrieredibologna.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Pestaggi Spray Urticante Classe