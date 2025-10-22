Pessimo atteggiamento del Napoli sconfitta col PSV inspiegabile parole di Conte chiare!

de Giovanni, Massimiliano Esposito, Muselli, Petrazzuolo, Mignano e Mandato sono intervenuti a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da parlami.eu: NM LIVE – de Giovanni: “La sconfitta del Napoli col PSV è inspiegabile, la convivenza tra McTominay e De Bruyne è un problema, Inter? Sfida difficile, ma è una grande occasione”. MAURIZIO DE GIOVANNI, scrittore: “Il mio ultimo libro “L’orologiaio di Brest”? Primo libro con Feltrinelli, parla di un passato che cerchiamo di dimenticare ma che torna spesso a galla. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Pessimo atteggiamento del Napoli, sconfitta col PSV inspiegabile, parole di Conte chiare!

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sono pessimo. Sparisco, non rispondo più ai messaggi, pratico un sabotaggio sistematico dei rapporti. La bolla evitante, in cui gravito da parecchio ormai, pare inespugnabile. Forse, un giorno, satura di tutti i miei gesti mancati, esploderà. Spero solo di non es - facebook.com Vai su Facebook

Torino – Napoli, sconfitta e brutti pensieri - Dopo la sconfitta contro il Torino il Napoli deve reagire subito; altre battute d'arresto farebbero perdere terreno in classifica. Si legge su mondonapoli.it

Napoli: Il tracollo di Eindhoven apre la crisi, ora l'Inter è un test decisivo - Quella di Eindhoven è stata una sconfitta destinata a far discutere a lungo e a lasciarsi alle spalle strascichi pesanti. Segnala msn.com

Napoli, il 6-2 con il Psv è la peggior sconfitta della storia del club in Champions League - E quello del Napoli ha fatto tanto rumore, perché ne ha presi 6 dal Psv al Philips Stadion. Segnala msn.com