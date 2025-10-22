Pescara liberty | escursione autunnale alla scoperta della città più bella

Domenica 26 ottobre, dalle 10 alle 12.20 circa, si terrà un’escursione autunnale in città, alla scoperta della Pescara liberty.Una serena mattina d’autunno nella pineta, per scoprire la città-giardino progettata da Antonino Liberi nella zona sud di Pescara, luogo di ristoro e delizie per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

