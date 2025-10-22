Pescara-Avellino via alla prevendita per il settore ospiti

L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Pescara – Avellino che verrà disputata martedì 28 ottobre 2025 alle ore 20:30 e valevole per la 10^ giornata del campionato di serie B partirà questo pomeriggio, mercoledì 22 ottobre, alle 17:00 la prevendita per il settore ospiti dello. 🔗 Leggi su Today.it

