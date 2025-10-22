Perugia ragazzo ucciso con una coltellata | un indagato per l' omicidio di Hekuran Cumani
Svolta nelle indagini per l’uccisione di Hekuran Cumani, il 23enne di Fabriano ferito a morte da una coltellata all'alba dello scorso sabato 18 ottobre a Perugia. Un ragazzo di 21 anni, italiano di origini tunisine, sarebbe indagato per l’omicidio avvenuto in un parcheggio dell’università, alle spalle di un locale dove si era svolta una serata. Il nome dell’indagato compare nell'avviso con il quale è stata fissata per oggi l'autopsia della vittima: questo atto permetterà all'indagato di nominare un consulente o compiere altre attività a sua garanzia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
