Perugia diventa un ponte con l' America Latina | al via un hub per le imprese umbre in Perù

Perugiatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Creare un ponte stabile tra l'Umbria e il Perù, per aprire nuove opportunità commerciali e accademiche alle imprese del Centro Italia. È questo l'obiettivo del primo incontro su internazionalizzazione e rapporti economici con l'America Latina, tenutosi presso il Consolato della Repubblica del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Perugia, un parco della periferia diventa polo dello sport - Lo sport diventa sempre più la chiave per riqualificare e rilanciare la socialità nei quartieri della periferia. Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Perugia Diventa Ponte America