Perù scatta l’emergenza a Lima e Callao | 30 giorni per ristabilire l’ordine
In Perù, scatta lo stato di emergenza: a Lima e Callao entrerà in vigore a mezzanotte di mercoledì per 30 giorni, come annunciato da Jeri. Una risposta alle tensioni crescenti, tra proteste diffuse e la promessa di misure incisive contro una crisi criminale che non accenna a rallentare. Misure straordinarie e tempistiche Il provvedimento è . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Altre letture consigliate
Dopo la chiamata d'emergenza è scattata la macchina dei soccorsi, purtroppo vani: il 37enne è deceduto sul posto - facebook.com Vai su Facebook
Sul posto numerosi mezzi del 118 e i vigili del fuoco del comando di Lodi. Scatta la macchina dell’emergenza https://ift.tt/pBncPsr - X Vai su X