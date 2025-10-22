Perù Jerí dichiara stato di emergenza di 30 giorni dopo proteste di GenZ | Passerò dalla difesa all' offesa le guerre si vincono coi fatti - VIDEO

Lo stato di emergenza partirà dalla mezzanotte ora locale di mercoledì 21 ottobre e durerà un mese, interessando solo le aree metropolitane di Lima e Callao José Jerí, il presidente ad interim del Perù, ha infine annunciato lo stato di emergenza in tutta l'area metropolitana della capitale Li. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Perù, Jerí dichiara stato di emergenza di 30 giorni dopo proteste di GenZ: "Passerò dalla difesa all'offesa, le guerre si vincono coi fatti" - VIDEO

