Perù Jerí dichiara stato di emergenza di 30 giorni dopo proteste di GenZ | Passerò dalla difesa all' offesa le guerre si vincono coi fatti - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo stato di emergenza partirà dalla mezzanotte ora locale di mercoledì 21 ottobre e durerà un mese, interessando solo le aree metropolitane di Lima e Callao José Jerí, il presidente ad interim del Perù, ha infine annunciato lo stato di emergenza in tutta l'area metropolitana della capitale Li. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

