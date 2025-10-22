Persone distrutte dalla cocaina Ma la cura è ferma agli anni ’90
"Attenzione a non annoiarsi a parlare dell’ uso di cocaina, perché è ancora questo il problema numero uno, trasversale a tutte le fasce sociali". Un appello che arriva da Stefano Rizzi, amministratore delegato del servizio multidisciplinare integrato (Smi) “Gli Acrobati“, che promuove e favorisce i processi di prevenzione e cura delle situazioni di uso, abuso e dipendenza da sostanze stupefacenti e non. "Poi ci sono anche le nuove sostanze, ma cocaina e alcol sono il problema principale". Sostanze su cui, sottolinea Elena Tamussi, psichiatra e direttrice sanitaria dello Smi, "non c’è mai stata una vera e propria presa di posizione, come fu per l’eroina negli anni ’90. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
