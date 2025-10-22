Personale ATA | requisiti per tutti i profili per l' accesso ai ruoli

L'accesso ai ruoli del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) avviene tramite l'inserimento in apposite graduatorie. Per partecipare al concorso per soli titoli, gli aspiranti devono possedere i requisiti specifici per ogni profilo. La domanda di partecipazione permette l'inclusione in graduatoria basata sul punteggio accumulato (titolo d'accesso, servizio e titoli culturali).I requisiti di accesso per i profili ATAPer accedere ai diversi profili del personale ATA sono necessari titoli di studio specifici. Per il ruolo di Collaboratore scolastico è richiesto il Diploma di qualifica triennale (rilasciato da istituto professionale) o il "Certificato di competenze" relativo al primo triennio di studi (DLgs 6117) che attesti il raggiungimento delle competenze minime. 🔗 Leggi su Scuolalink.it © Scuolalink.it - Personale ATA: requisiti per tutti i profili per l'accesso ai ruoli

