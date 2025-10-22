Personale ATA | guida a tutti i profili e alle mansioni

Il Personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) è la colonna vertebrale organizzativa delle scuole italiane. Questi professionisti assicurano il corretto funzionamento degli istituti affiancando la didattica. Con il nuovo CCNL 20192021, la classificazione è cambiata, introducendo quattro Aree professionali distinte. Comprendere compiti e requisiti richiesti è fondamentale per chi desidera inserirsi in questo settore vitale.Le aree di base: Collaboratori e OperatoriL'accesso al mondo della scuola tramite il Personale ATA inizia spesso dalle aree di base. La prima è l'Area dei Collaboratori, che include il profilo tradizionale del collaboratore scolastico. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

