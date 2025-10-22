Il personale ATA è al centro del dibattito sul rinnovo contrattuale con l'ARAN. L'ipotesi di modificare il reclutamento preoccupa i sindacati. Fensir, in particolare, chiede di non modificare i meccanismi di assunzione, ma di investire su una formazione solida e riconosciuta. L'obiettivo è valorizzare le competenze del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per una scuola più moderna.La proposta Fensir: formazione e stabilitàIl dibattito sul rinnovo contrattuale del comparto scuola, attualmente in corso con l'ARAN, tocca un nervo scoperto: le modalità di reclutamento del personale ATA. Di fronte all'ipotesi di una modifica degli attuali meccanismi, la Fensir esprime forti perplessità. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Personale ATA: Fensir chiede formazione e stipendi adeguati