Personaggi pericolosi droga nei cestini Chiuso un altro noto locale di Arezzo
Un altro locale aretino è stato chiuso a seguito di alcuni blitz effettuati negli ultimi tempi. Ed è emerso che negli spazi dell'attività fossero celate dosi di stupefacenti. Non solo, in diverse occasioni sono stati trovati all'interno contemporaneamente individui pregiudicati per vari reati. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
