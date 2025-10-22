Personaggi pericolosi droga nei cestini Chiuso un altro noto locale di Arezzo

Arezzonotizie.it | 22 ott 2025

Un altro locale aretino è stato chiuso a seguito di alcuni blitz effettuati negli ultimi tempi. Ed è emerso che negli spazi dell'attività fossero celate dosi di stupefacenti. Non solo, in diverse occasioni sono stati trovati all'interno contemporaneamente individui pregiudicati per vari reati. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

