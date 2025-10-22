Perquisizioni al bar e in casa trovata droga | denunciato cinquantenne
Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È per questa ipotesi di reato che un cinquantenne licatese è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. A eseguire le perquisizioni nel bar e nell'abitazione del licatese, questa mattina, sono stati i. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
