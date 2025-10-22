Perotti e Brugnami da Campioni del Mondo juniores alla finale iridata dei grandi | continuità tricolore
In finale ai Mondiali di ginnastica artistica da Campioni del Mondo juniores. Questa è la storia di Giulia Perotti e Tommaso Brugnami: due anni fa trionfarono nella rassegna iridata giovanile, rispettivamente al corpo libero e al volteggio. Sabato 25 ottobre saranno insieme sulla pedana di Jakarta (Indonesia) per disputare l’atto conclusivo nella manifestazione dei grandi: il salto di categoria non si è fatto sentire per due grandi promesse del movimento tricolore, che si sono messe in bella mostra al suo esordio nell’evento assoluto. La 16enne piemontese ha pagato un po’ l’emozione ed è caduta tre volte tra le parallele asimmetriche e trave (errori che le sono costati la qualificazione all’atto conclusivo del concorso generale individuale), ma poi ha rialzato la testa di carattere e ha eseguito una splendida prova al quadrato sulle note di Cornfield Chase di Hans Zimmer: punteggio di 13. 🔗 Leggi su Oasport.it
