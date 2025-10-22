Pero Mauro Puorro scomparso da giugno La moglie | Ditemi se il corpo nel Lambro è il suo

Pero, 22 ottobre 2025 – “Fatemi sapere se il corpo trovato nel Lambro è quello di mio marito. Questa attesa è davvero estenuante”. È l’appello di Claudia, la moglie di Mauro Puorro, commerciante di 61 anni, scomparso lo scorso 16 giugno da Pero. Dopo settimane di ricerche e appelli senza risultati, alla fine di agosto Claudia è stata contattata dai carabinieri che l’hanno informata del ritrovamento del corpo di un uomo nel fiume Lambro, vestito, ma senza documenti e in avanzato stato di decomposizione. Per stabilire l’identità gli inquirenti hanno prelevato il Dna al cognato (fratello di Mauro), poi il silenzio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

