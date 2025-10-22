Perizia e laboriosità Stella al merito del lavoro all’irpino Cipriano

Tempo di lettura: 4 minuti Lorenzo Cipriano, dipendente di Poste Italiane della provincia di Avellino, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della ministra del lavoro Marina Elvira Calderone e del presidente della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro Elio Giovati, nel Salone dei Corazzieri del Quirinale, ha ricevuto il conferimento formale della “ Stella al merito del lavoro” per meriti “di perizia, laboriosità e buona condotta morale”. L’onorificenza è stata assegnata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La Commissione nazionale istituita per l’occasione, per il sedicesimo anno consecutivo, ha deciso di assegnare ai dipendenti del Gruppo 94 Stelle al Merito su tutto il territorio nazionale, 9 in Campania, tra i più disparati ruoli professionali, scegliendo Cipriano ed una collega abruzzese per rappresentare Poste Italiane durante questo importante evento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

