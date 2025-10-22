Personaggi tv. “Un flop”. Periodo nero per Rocio (e stavolta non è colpa di Raoul Bova): la brutta notizia poco fa – C’era grande attesa per Freeze – Chi sta fermo vince, il nuovo game show di Rai 2 condotto da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales. Un format curioso, leggero, che prometteva di far sorridere il pubblico nel cuore dell’autunno televisivo. Ma i risultati, purtroppo, raccontano un’altra storia. . L’ultima puntata di Freeze, andata in onda martedì 21 ottobre, ha registrato appena 429.000 spettatori e il 2,7% di share, segnando la chiusura più fredda della stagione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Periodo nero per Rocio (e stavolta non è colpa di Raoul Bova): “Un vero flop”