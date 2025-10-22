Pericoloso asteroide di 700 metri scoperto nei pressi della Terra | era nascosto dal bagliore del Sole
Grazie al telescopio Blanco installato in Cile un ricercatore della Carnegie Science ha scoperto un nuovo asteroide di classe Atira, con orbita interna a quella della Terra. L'oggetto, classificato col nome di 2025 SC79, era nascosto dal bagliore del Sole. Ha un diametro di 700 metri ed è velocissimo: in caso di impatto con la Terra l'esito sarebbe catastrofico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
