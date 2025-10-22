Perde il controllo e rischia di travolgere madre e figlia | incidente in via Valdirivo

Un incidente si è verificato in via Valdirivo poco dopo le 12 di oggi 22 ottobre. Un uomo alla guida di una autovettura ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada. Sbandando fuori dalla carreggiata, il mezzo ha danneggiato diversi mezzi a due ruote parcheggiati, rischiando però di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Approfondisci con queste news

Ultim’ora #Sora – Auto perde il controllo e si schianta contro 7 veicoli in sosta: soccorsi sul posto | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #cronaca #incidente - facebook.com Vai su Facebook

Ferrara, perde il controllo dell'auto e si schianta contro un camion: morto 28enne - X Vai su X

Settantenne perde il controllo dell'auto e travolge due anziane che stanno andando a messa: una di loro è grave - Un anziano alla guida della sua Volvo, ha perso il controllo dell'auto travolgendo due donne, una di 75, l'altra di 80 anni, davanti alla chiesa sul piazzale ... Secondo msn.com