Perde il controllo e rischia di travolgere madre e figlia | incidente in via Valdirivo

Triesteprima.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato in via Valdirivo poco dopo le 12 di oggi 22 ottobre. Un uomo alla guida di una autovettura ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada. Sbandando fuori dalla carreggiata, il mezzo ha danneggiato diversi mezzi a due ruote parcheggiati, rischiando però di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

