Perde il controllo dell' auto ed esce di strada | grave 78enne estratto dall' abitacolo dai vigili del fuoco

Anconatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervento dei vigili del fuoco a metà del pomeriggio di oggi in contrada Addolorata, nel comune di Recanati, per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura finita fuori dalla sede stradale – per cause in corso di accertamento - urtando contro un tombino in calcestruzzo.Le squadre di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

