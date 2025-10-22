Perde il controllo dell' auto ed esce di strada | grave 78enne estratto dall' abitacolo dai vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco a metà del pomeriggio di oggi in contrada Addolorata, nel comune di Recanati, per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura finita fuori dalla sede stradale – per cause in corso di accertamento - urtando contro un tombino in calcestruzzo.Le squadre di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

