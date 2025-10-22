Percorsi abilitanti da 30 e 60 CFU | quando spettano i 12,5 punti aggiuntivi Pillole di Question Time

Nel question time del 17 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo, rappresentante sindacale della Gilda degli Insegnanti, è stato chiarito il valore in termini di punteggio dei nuovi percorsi universitari abilitanti da 30 e 60 CFU. In particolare, è stato analizzato se entrambi i percorsi attribuiscano lo stesso punteggio come titolo culturale nella domanda di partecipazione al concorso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

