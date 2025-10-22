Perché Xi Jinping non può fare a meno dell’Europa Scrive Balme Sciences Po
Cinquant’anni di relazioni (1975–2025) tra l’Unione europea e la Repubblica Popolare Cinese illustrano due trasformazioni parallele e un’interdipendenza sempre più profonda. Un’analisi attenta delle relazioni sino-europee mostra che non si tratta, e non può trattarsi, di un rapporto bilaterale convenzionale. Al contrario, esse si sono sviluppate attraverso un intreccio economico di interdipendenze economiche e asimmetrie strategiche. Le divisioni interne dell’Europa, unite all’approccio selettivo della Cina e alla sua tacita inclinazione pro-russa nella guerra in Ucraina, evidenziano l’urgenza di una strategia europea ben informata, indipendente dagli Stati Uniti e lungimirante. 🔗 Leggi su Formiche.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
In Africa, nel villaggio sconosciuto di Buonono, in Uganda, a gennaio gli abitanti erano felici perché, per la prima volta in assoluto, avevano potuto gustarsi in televisione tutte le partite della Coppa d'Africa 2024, con il commento nella loro lingua madre. Merito - facebook.com Vai su Facebook
Xi Jinping «ha un aneurisma al cervello ma rifiuta l'intervento». E in Cina crescono i timori di un golpe - L'indiscrezione arriva dall'agenzia di stampa Ani, secondo cui sarebbe malato dalla fine del 2021. Si legge su ilmessaggero.it
Cina, Xi Jinping ispeziona le truppe durante parata militare - Xi Jinping ha ispezionato le truppe lungo Chang’an Avenue a Pechino durante la parata militare per l’80° anniversario della vittoria nella guerra di resistenza cinese contro il Giappone. tg24.sky.it scrive
La gigantesca parata militare in Cina - Mercoledì 3 settembre a Pechino il presidente cinese Xi Jinping, il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong Un hanno partecipato a una grande parata militare insieme a una ... Segnala ilpost.it