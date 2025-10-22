Cinquant’anni di relazioni (1975–2025) tra l’Unione europea e la Repubblica Popolare Cinese illustrano due trasformazioni parallele e un’interdipendenza sempre più profonda. Un’analisi attenta delle relazioni sino-europee mostra che non si tratta, e non può trattarsi, di un rapporto bilaterale convenzionale. Al contrario, esse si sono sviluppate attraverso un intreccio economico di interdipendenze economiche e asimmetrie strategiche. Le divisioni interne dell’Europa, unite all’approccio selettivo della Cina e alla sua tacita inclinazione pro-russa nella guerra in Ucraina, evidenziano l’urgenza di una strategia europea ben informata, indipendente dagli Stati Uniti e lungimirante. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché Xi Jinping non può fare a meno dell’Europa. Scrive Balme (Sciences Po)