Sulla stampa tedesca sono ormai un paio di settimane che si discute del no alla trasferta dei tifosi dell’Eintracht a Napoli. La Faz aveva scritto qualche giorno fa che l’Italia ormai sospende il trattato di Schengen pur di bloccare gli ultrà. E ora ci ritorna con un altro editoriale che se la prende con la Uefa, scritto peraltro prima del fermo di più di 200 tifosi del Napoli in Olanda a scopo preventivo. E’ una questione aperta, la libera circolazione dei tifosi in Europa. “La decisione di disputare la partita di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte allo stadio Maradona senza i tifosi ospiti è la prova della crescente impotenza della federazione calcistica europea Uefa di fronte alle autorità statali”, scrive il giornale tedesco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Perché vengono puniti solo i tifosi in trasferta? La Uefa dovrebbe mettere pressione al Napoli (Faz)