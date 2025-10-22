‘Perché tifare per Sinner’ l’attacco frontale di Bruno Vespa si trasforma in un meme | la gaffe su Alcaraz
Vespa attacca Sinner su X per la rinuncia alla Coppa Davis. Un post pubblicato da Bruno Vespa sul suo profilo X ha gettato ulteriore benzina sul focolaio di polemiche che si sono scatenate in queste ore nei confronti di Jannik Sinner, numero due del mondo e simbolo del tennis italiano moderno. Il giornalista e conduttore televisivo ha criticato duramente il tennista altoatesino per la sua scelta di non partecipare alle finali di Coppa Davis in programma a Bologna. Il messaggio è arrivato diretto e polemico: “Perché un italiano dovrebbe tifare Sinner? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua), risiede a Montecarlo, non gioca per la nazionale in Coppa Davis per prendersi una settimana di vacanza in più. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
